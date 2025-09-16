Інтерфакс-Україна
07:35 16.09.2025

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Фото: https://t.me/dsns_telegram

До 13 осіб зросла кількість постраждалих російської атаки Запоріжжя у ніч на вівторок, серед яких двоє дітей, проте кількість постраждалих уточнюється, повідомляє Держслужба з НС.

"У ніч проти 16 вересня ворог атакував Запоріжжя. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей", - ідеться в повідомленні.

ДСНС уточнює, що це був ракетний удар ворога.

Також виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби.

Разом з тим, кількість постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, ворог проти ночі вівторка атакував Запоріжжя. За даними глави ОВА Івана Федорова, раніше було відомо про сім постраждалих та одну жертву.

