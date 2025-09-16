02:32 16.09.2025
Через ворожі атаки загинув водій трактора на Миколаївщині - Кім
Через ворожі атаки на фермерського господарства на Миколаївщині загинув водій трактора, повідомив глава ОВА Віталій Кім.
"Декілька годин тому росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді", - написав він в телеграмі.
Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактору, зазначив Кім.
"Це була цілеспрямована атака по цивільним, мразоти точно розуміли куди бʼють", - підкреслив глава ОВА.
Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/16174