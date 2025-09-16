Через ворожі атаки загинув водій трактора на Миколаївщині - Кім

Через ворожі атаки на фермерського господарства на Миколаївщині загинув водій трактора, повідомив глава ОВА Віталій Кім.

"Декілька годин тому росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді", - написав він в телеграмі.

Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактору, зазначив Кім.

"Це була цілеспрямована атака по цивільним, мразоти точно розуміли куди бʼють", - підкреслив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/16174