21:40 15.09.2025
Через ворожі обстріли Куп'янського району Харківщини одна людина загинула, двоє постраждали
Зранку понеділка ЗС РФ обстріляли Куп'янськ (Харківська обл.).
"Внаслідок ворожого обстрілу загинув 61-річний чоловік", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Крім того, близько 19:00 російський безпілотник, тип якого встановлюється, вдарив по Березівці. Чоловік та жінка отримали поранення.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).