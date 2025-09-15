Через ворожі обстріли Куп'янського району Харківщини одна людина загинула, двоє постраждали

Зранку понеділка ЗС РФ обстріляли Куп'янськ (Харківська обл.).

"Внаслідок ворожого обстрілу загинув 61-річний чоловік", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, близько 19:00 російський безпілотник, тип якого встановлюється, вдарив по Березівці. Чоловік та жінка отримали поранення.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).