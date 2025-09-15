Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про наміри втілення всіх домовленостей з постачання систем протиповітряної оборони до кінця жовтня поточного року.

"Плануємо нашу зовнішньополітичну активність на другу частину вересня – жовтень. Пріоритети очевидні: ППО та повна реалізація рішень "Рамштайну", який відбувся нещодавно, і наших домовленостей із партнерами, які у нас були у Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю", - сказав Зеленський під час свого відеозвернення в понеділок.

Він також розповів про пропозицію країнам-партнерам не лише інвестувати у виробництво дронів в Україні, а також із розбудови промислових комплексів на їх території. "Це наші спільні з ними виробництва. Вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами. Данія – один із лідерів, але є також проєкти, які ми готуємо в інших країнах Північної Європи. Триває також робота з нашими балтійськими друзями і з країнами Західної Європи. І це, зокрема, Нідерланди, це Німеччина, це Британія", - сказав президент України.

При цьому, за його словами, потенціал виробництва в України має бути заповнений, щоб на закупівлю дронів були фінанси. "Ми працюємо з партнерами по фінансах загалом на армію – по країнах бачимо, які партнери зроблять свій внесок. Є над чим ще попрацювати. Була сьогодні доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля – що ми маємо зробити. На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень", - розповів Зеленський.

Президент заявив, що розраховуємо на розширення співпраці з партнерами і подякував тим із них, хто працює на перспективу. "Це все багатолітні партнерства. Ми всі бачимо, що Росія не збирається скорочувати свою військову машину, не хоче її зупиняти, будує подальші агресивні плани. Тільки сильний і спільний потенціал Європи – у союзі з Америкою, з іншими партнерами нашого континенту – може бути надійним захистом", - наголосив Зеленський.