Інтерфакс-Україна
Події
20:00 15.09.2025

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

2 хв читати
Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про наміри втілення всіх домовленостей з постачання систем протиповітряної оборони до кінця жовтня поточного року.

"Плануємо нашу зовнішньополітичну активність на другу частину вересня – жовтень. Пріоритети очевидні: ППО та повна реалізація рішень "Рамштайну", який відбувся нещодавно, і наших домовленостей із партнерами, які у нас були у Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю", - сказав Зеленський під час свого відеозвернення в понеділок.

Він також розповів про пропозицію країнам-партнерам не лише інвестувати у виробництво дронів в Україні, а також із розбудови промислових комплексів на їх території. "Це наші спільні з ними виробництва. Вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами. Данія – один із лідерів, але є також проєкти, які ми готуємо в інших країнах Північної Європи. Триває також робота з нашими балтійськими друзями і з країнами Західної Європи. І це, зокрема, Нідерланди, це Німеччина, це Британія", - сказав президент України.

При цьому, за його словами, потенціал виробництва в України має бути заповнений, щоб на закупівлю дронів були фінанси. "Ми працюємо з партнерами по фінансах загалом на армію – по країнах бачимо, які партнери зроблять свій внесок. Є над чим ще попрацювати. Була сьогодні доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля – що ми маємо зробити. На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень", - розповів Зеленський.

Президент заявив, що розраховуємо на розширення співпраці з партнерами і подякував тим із них, хто працює на перспективу. "Це все багатолітні партнерства. Ми всі бачимо, що Росія не збирається скорочувати свою військову машину, не хоче її зупиняти, будує подальші агресивні плани. Тільки сильний і спільний потенціал Європи – у союзі з Америкою, з іншими партнерами нашого континенту – може бути надійним захистом", - наголосив Зеленський.

Теги: #ппо #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 15.09.2025
До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

09:34 15.09.2025
Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

19:53 14.09.2025
Навроцький видав постанову про згоду на перебування іноземних військ на території Польщі

Навроцький видав постанову про згоду на перебування іноземних військ на території Польщі

09:34 13.09.2025
В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

09:40 12.09.2025
Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

14:20 11.09.2025
Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

09:25 11.09.2025
Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

23:13 10.09.2025
Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

21:19 10.09.2025
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

21:06 10.09.2025
Польща отримала пропозиції конкретної підтримки ППО від союзників із НАТО

Польща отримала пропозиції конкретної підтримки ППО від союзників із НАТО

ВАЖЛИВЕ

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2026

Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

ОСТАННЄ

Через ворожі обстріли Куп'янського району Харківщини одна людина загинула, двоє постраждали

Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

До 19 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Краматорську

Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн

МЗС України розцінило прийом у Мінську окупаційної влади з Херсонщини як грубу зневагу до суверенітету

Шмигаль та єврокомісар з питань оборони обговорили співпрацю в ОПК

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення з посад командирів 17-го та 20-го армійських корпусів

НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

Єрмак: З окупації повернули ще 16 українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА