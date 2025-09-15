У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення з посад командирів 17-го та 20-го армійських корпусів

Генеральний штаб Збройних сил України на запит агентства "Інтерфакс-Україна" підтвердив інформацію щодо рішення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна.

Такі кадрові рішення головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на запорізькому і новопавлівському напрямках, зазначили у Генштабі.

Зазначені офіцери продовжать службу на інших посадах, йдеться в коментарі Головного управління комунікацій ЗСУ.