На Сумщині в результаті російських атак постраждали 5 цивільних

На Сумщині внаслідок ворожих атак у понеділок, 15 вересня, постраждали пʼятеро цивільних, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Тростянецькій громаді поранені 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Усі – з неважкими ушкодженнями. У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку, її доставили у лікарню. У Юнаківській громаді постраждав 69-річний чоловік. Він госпіталізований із множинними травмами", - написав Григоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі медики надають пораненим необхідну допомогу.