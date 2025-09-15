Інтерфакс-Україна
16:01 15.09.2025

На Сумщині в результаті російських атак постраждали 5 цивільних

На Сумщині внаслідок ворожих атак у понеділок, 15 вересня, постраждали пʼятеро цивільних, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Тростянецькій громаді поранені 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Усі – з неважкими ушкодженнями. У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку, її доставили у лікарню. У Юнаківській громаді постраждав 69-річний чоловік. Він госпіталізований із множинними травмами", - написав Григоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі медики надають пораненим необхідну допомогу.

Теги: #сумська_область

