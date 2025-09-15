В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

У вівторок, 16 вересня, без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень короткочасний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 16°; вдень 22-27°, у західних областях 16-21°.

В Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 23-25°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 16 вересня в Києві була 29,6° в 1903р., найнижча вночі 1,1° в 1889р.

У середу, 17 вересня, у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях дощі, у Вінницькій, вночі й у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській та Черкаській областях значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, на заході та півночі країни північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 16-21°.

В Києві у середу вночі помірний, вдень значний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 16-18°.