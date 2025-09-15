Інтерфакс-Україна
Генштаб зафіксував упродовж доби 187 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 187 бойових зіткнень
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 187 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

 

