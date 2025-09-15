Запорізький район опинився під ворожою атакою - ОВА

(розширена, додано текст після 2 абзацу)

Київ. 15 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Ворог атакував Запорізький район, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Вибухи, які було чутно в місті - ворожа атака на Запорізький район. На цю хвилину, без постраждалих", - написав Федоров у телеграм-каналі.

"Внаслідок ворожої атаки сталось займання. Екстрені служби виїхали на місце удару. В одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки", - додав Федоров в повідомленні станом на 03:05 понеділка.

Загалом, за його інформацією по території області було нанесено три удари.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25464

https://t.me/ivan_fedorov_zp/25466

https://t.me/ivan_fedorov_zp/25471