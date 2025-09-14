Чернігівщина за добу зазнала 45 обстрілів, пошкоджено 23 населені пункти, вранці поранено двох мирних жителів

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

На Чернігівщині за минулу добу зафіксовано 45 обстрілів, 96 вибухів, під ударами опинилися 23 населені пункти, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) Вʼячеслав Чаус.

"Ворог стріляв з артилерії та мінометів, бив безпілотниками та FPV-дронами. Тільки за минулу добу — 45 обстрілів. 96 вибухів. Під ударом — 23 населені пункти Чернігівщини", — повідомив він.

За словами Чауса, сьогодні вранці внаслідок обстрілу Семенівської громади поранена цивільна людина. Також у Новгород-Сіверському районі внаслідок ударів дронами зруйновано приватний будинок, ще декілька будинків пошкоджено. Через атаку FPV-дроном по прикордонному селу поранень зазнав 47-річний місцевий мешканець, його ушпиталили, стан середньої тяжкості.

"Сьогодні вночі російський безпілотник влучив в одне із промислових підприємств Чернігова. У Ніжинському районі через атаку БпЛА загорілася суха рослинність на площі 2 га. Займання ліквідували", - інформує Чаус в телеграм-каналі вранці неділі.