Чернігівщина за добу зазнала 45 обстрілів, пошкоджено 23 населені пункти, вранці поранено двох мирних жителів
На Чернігівщині за минулу добу зафіксовано 45 обстрілів, 96 вибухів, під ударами опинилися 23 населені пункти, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) Вʼячеслав Чаус.
"Ворог стріляв з артилерії та мінометів, бив безпілотниками та FPV-дронами. Тільки за минулу добу — 45 обстрілів. 96 вибухів. Під ударом — 23 населені пункти Чернігівщини", — повідомив він.
За словами Чауса, сьогодні вранці внаслідок обстрілу Семенівської громади поранена цивільна людина. Також у Новгород-Сіверському районі внаслідок ударів дронами зруйновано приватний будинок, ще декілька будинків пошкоджено. Через атаку FPV-дроном по прикордонному селу поранень зазнав 47-річний місцевий мешканець, його ушпиталили, стан середньої тяжкості.
"Сьогодні вночі російський безпілотник влучив в одне із промислових підприємств Чернігова. У Ніжинському районі через атаку БпЛА загорілася суха рослинність на площі 2 га. Займання ліквідували", - інформує Чаус в телеграм-каналі вранці неділі.