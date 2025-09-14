Інтерфакс-Україна
Події
09:41 14.09.2025

Сили оборони знищили 52 з 58 російських БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 52 з 58 російських БПЛА – ПС ЗСУ
Фото: НГУ

У ніч на 14 вересня російські окупанти атакували територію України 59-ма засобами повітряного нападу: балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також зазначається, що зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - інформують ПС ЗСУ.

