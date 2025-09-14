Інтерфакс-Україна
Події
08:43 14.09.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойові зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 184 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, зокрема скинув 163 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6325 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

