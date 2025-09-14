Інтерфакс-Україна
Події
06:21 14.09.2025

Поїзд №73 Харків – Перемишль вирушив зміненим маршрутом, очікується затримка щонайменше на 4 години — УЗ

1 хв читати

Поїзд №73 сполученням Харків — Перемишль вирушив у дорогу зміненим маршрутом через Київ та Коростень, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд буде пришвидшено, однак очікувана затримка складе не менше 4 годин.

"До відома пасажирів цього рейсу, які поїхали з місця події автобусним трансфером до Києва або ж самостійно: поїзд вирушить зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 04:15. В разі неможливості здійснити посадку на цей рейс із будь-яких причин, ми готові прийняти пасажирів із квитками на поїзд №73 на будь-який інший поїзд у напрямку Перемишля протягом неділі без обміну квитків", — йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7321

Теги: #маршрут #потяг #уз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:29 14.09.2025
На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: поїзди курсують в об’їзд, трьом жінкам надана медична допомога – Калашник

На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: поїзди курсують в об’їзд, трьом жінкам надана медична допомога – Калашник

01:34 14.09.2025
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів курсуватиме зміненими маршрутами - УЗ

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів курсуватиме зміненими маршрутами - УЗ

10:42 06.09.2025
УЗ: відновлення колій і контактної мережі після обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби

УЗ: відновлення колій і контактної мережі після обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби

08:05 06.09.2025
Обстріли РФ знеструмили залізничну дільницю перед Слов’янськом, поїзди затримуються

Обстріли РФ знеструмили залізничну дільницю перед Слов’янськом, поїзди затримуються

08:17 28.08.2025
Через пошкодження інфраструктури поїзди між Києвом і Львовом прямують зміненим маршрутом, низка рейсів затримується

Через пошкодження інфраструктури поїзди між Києвом і Львовом прямують зміненим маршрутом, низка рейсів затримується

14:53 20.08.2025
"Укрзалізниця" призначила кілька додаткових потягів у західному напрямку

"Укрзалізниця" призначила кілька додаткових потягів у західному напрямку

19:42 07.08.2025
Залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом запускається у тестовому режимі - Сибіга

Залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом запускається у тестовому режимі - Сибіга

10:36 30.07.2025
Мистецький поїзд з фотовиставкою Баффета відкритий для відвідувачів на станції "Жмеринка" 30 і 31 липня - "УЗ"

Мистецький поїзд з фотовиставкою Баффета відкритий для відвідувачів на станції "Жмеринка" 30 і 31 липня - "УЗ"

19:49 28.07.2025
Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

00:45 28.07.2025
У Німеччині зійшов з рейок пасажирський поїзд – є загиблі та постраждалі

У Німеччині зійшов з рейок пасажирський поїзд – є загиблі та постраждалі

ВАЖЛИВЕ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 102 од. спецтехніки - Генштаб

14 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

ВМС ЗС в ніч на 11 вересня уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Севастополі

Чернігівщина облаштовує антидроновий захист доріг на кордоні з Росією

Рівненщина прийняла ще 34 евакуйованих із Донеччини, серед них 12-ти річний хлопчик

Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

Окупанти втратили 86 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

МЗС Румунії: Дії Росії неприйнятні, піднімемо це питання на Генасамблеї ООН, закликаючи дотримання санкцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА