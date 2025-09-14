Поїзд №73 Харків – Перемишль вирушив зміненим маршрутом, очікується затримка щонайменше на 4 години — УЗ

Поїзд №73 сполученням Харків — Перемишль вирушив у дорогу зміненим маршрутом через Київ та Коростень, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд буде пришвидшено, однак очікувана затримка складе не менше 4 годин.

"До відома пасажирів цього рейсу, які поїхали з місця події автобусним трансфером до Києва або ж самостійно: поїзд вирушить зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 04:15. В разі неможливості здійснити посадку на цей рейс із будь-яких причин, ми готові прийняти пасажирів із квитками на поїзд №73 на будь-який інший поїзд у напрямку Перемишля протягом неділі без обміну квитків", — йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7321