13:26 10.10.2025

Потяг Київ–Бухарест попри масовану атаку вирушив у перший рейс

Потяг Київ–Бухарест попри масовану атаку вирушив у перший рейс
Потяг №99/100 Київ–Бухарест попри масовані атаки на українську критичну та цивільну інфраструктуру вирушив у перший рейс разом із сотнею пасажирів, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Попри масовані атаки на українську критичну та цивільну інфраструктуру з боку росії, поїзди "Укрзалізниці" відправляються за розкладом. Так, чітко за графіком у свій перший рейс вирушив потяг №99/100 Київ–Бухарест", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, новий поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Київ-Бухарест через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський. Прикордонний контроль проходитиме у містах Велчинець та Унгени.

Зазначається, що потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії - Gara de Nord.

Окремо Кулеба уточнив, що з Києва поїзд вирушатиме з Центрального вокзалу о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку, згідно з розкладом, він відправлятиметься з вокзалу Gara de Nord о 19:10, прибуватиме до Києва о 19:34 наступного дня.

"Навіть під час війни Україна продовжує рух вперед - буквально і символічно", - додав віцепрем’єр-міністр з відновлення .

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає щоденний поїзд за маршрутом Київ–Бухарест. Вартість квитка у купейному вагоні — приблизно 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті "Укрзалізниці".

Теги: #київ #потяг #бухарест #укрзалізниця

