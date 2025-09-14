Інтерфакс-Україна
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав 63 авіаційні удари, скинув 106 КАБ, залучив для ураження 1950 дронів-камікадзе та здійснив 3570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28942

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

