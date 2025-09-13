Міноборони Румунії підтвердило перехоплення дрона у національному повітряному просторі
Румунські Повітряні Сили перехопили дрон у національному повітряному просторі, підтвердило Міністерство національної оборони Румунії.
Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази Фетешті у суботу, 13 вересня, о 18:05 піднялися в повітря для моніторингу ситуації на кордоні з Україною після російських авіаударів по українській інфраструктурі на Дунаї.
"О 18:23 винищувачі F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який відстежували до приблизно 20 км на південний захід від Чілія-Вече, де він зник із радарів", - зазначено в повідомленні.
За даними відомства, дрон не літав над населеними пунктами і "не становив безпосередньої загрози для безпеки населення".
Ситуація контролюється радарними системами та літаками, що перебувають у повітрі, а фахівці готові розпочати пошук можливих уламків дрона.
Джерело: https://www.mapn.ro/