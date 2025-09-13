Інтерфакс-Україна
Події
20:07 13.09.2025

Ключовим досягненням зустрічі Зеленського з Путіним має стати перемирʼя, моніторинг якого механізмами ООН чи ОБСЄ Україна оцінює песимістично - Сибіга

Ключовим досягненням зустрічі Зеленського з Путіним має стати перемирʼя, моніторинг якого механізмами ООН чи ОБСЄ Україна оцінює песимістично - Сибіга
Фото: https://www.president.gov.ua/

Ключовим досягненням зустрічі на найвищому рівні між президентом Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним має стати досягнення перемирʼя, моніторинг якого механізмами ООН чи ОБСЄ Київ оцінює песимістично, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час панельної дискусії на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в Києві Сибіга назвав три цілі Володимира Путіна: уникнення санкцій, затягування часу для більшої окупації України, "виштовхування" США із мирних зусиль. Тому, як наголосив міністр, важливо діяти протилежно до тих цілей Путін.

"Нам потрібне перемир'я. Є певна послідовність кроків: Зустріч Зеленський-Путін. Чи це буде в форматі двосторонньому, чи тристоронньому за участі президента Трампа, і ми би вітали інших європейських лідерів та наших союзників", - наголосив Сибіга

Тому, як знову наголосив глава МЗС, необхідно провести зустріч на найвищому рівні для узгодження перемирʼя.

"Тому: зустріч, після цього - перемир'я, яке має стати одним з ключових результатів цієї зустрічі. Перемир'я: море, суша, повітря. І тут якраз є в нас змога досягти певної домовленості. Обов'язково треба мандат групи чи мандат місії, яка буде здійснювати моніторинг перемир'я. Ми дуже песимістичні і негативно налаштовані щодо можливості задіяння механізмів ООН чи ОБСЄ, враховуючи наш досвід", - пояснив Сибіга.

Послідовність зазначених кроків, як зауважив міністр, "відкриє для нас можливість для ширших мирних перемовин".

"Звичайно, що вони будуть дуже складні", - додав він.

За словами Сибіги, "важко передбачити, чи закінчаться вони заключенням відповідної домовленості".

"Чи це буде корейський сценарій. Цього ніхто не може передбачити. Але чітко можна сказати, що лише тиск на Путіна може змусити його прийняти цю послідовність кроків", - заявив він.

Сибіга знову закликав задіяти до санкцій, ізоляції РФ і використання заморожених активів. Водночас він додав, що зараз "російська сторона почуває себе такою, що вийшла з міжнародної ізоляції".

"Особливо після Пекіну", - сказав він.

Теги: #обсє #оон #зустріч #оцінка

