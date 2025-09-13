Інтерфакс-Україна
20:04 13.09.2025

Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

США продовжують наполегливо працювати заради миру, війна зрештою закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів, заявив президент США Дональд Трамп у відеозверненні до щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

"За останні три місяці ми досягли більшого прогресу в напрямку миру, ніж Джо Байден за всі три роки… Сподіваюся, ми зможемо зупинити вбивства та привести світ до миру", – сказав Трамп.

Він знову назвав продуктивною першу зустріч з Володимиром Путіним минулого місяця на Алясці й дуже позитивним – проведений днями пізніше саміт з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі.

