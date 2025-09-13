Авіаційні операції в Польщі завершено, системи ППО повертаються до стандартного режиму

Операції польської та союзної авіації в повітряному просторі Польщі завершено, а запущені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повертаються до стандартного режиму роботи, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

"Польське Військо постійно моніторить ситуацію на території України та залишається у постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у суботу Польща знову підіймала авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною.