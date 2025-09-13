Інтерфакс-Україна
Події
15:53 13.09.2025

Один цивільний загинув, двоє зазнали поранень через ворожу атаку на Харківщині

1 хв читати

Російські окупаційні війська у суботу, близько 11:00 завдали комбінованого удару з використанням КАБів та РСЗВ по Боровій Ізюмського району Харківської області.

"Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двоє чоловіків — 74 та 72 років — отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область

