Інтерфакс-Україна
Події
08:09 13.09.2025

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів, 4 танка, 1 бронемашина, 39 артсистем, 358 БПЛА, а також 109 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1093730 (+950) осіб, танків – 11181 (+4) од, бойових броньованих машин – 23267 (+1) од, артилерійських систем – 32707 (+39) од, РСЗВ – 1486 (+1) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358), крилаті ракети – 3718 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109), спеціальна техніка – 3964 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

