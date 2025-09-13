Британський принц Гаррі відвідав місце ворожого обстрілу - Ткаченко

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав Київ та ознайомився з наслідками російських обстрілів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Сьогодні з нами поруч Британський принц Гаррі, герцог Сассекський. Мав нагоду показати високоповажному гостю місце однієї з російських атак", - написав він в телеграмі.

За словами Ткаченко, лише від початку року росіяни вбили 137 киян, з 12 - діти. Понад 700 людей постраждали, з них 46 - діти.

"Знищені вщент будинки - це універсальна мова. Наш біль не потребує перекладу також. І з нами пліч-о-пліч та співпереживають наші партнери та друзі України. Ми вдячні принцу Гаррі за увагу до нашого болю, за щире співпереживання", - зазначив він.

Як повідомлялося, принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення від українського уряду, заявивши, що хоче зробити все можливе, щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення у війні проти РФ, планується його зустріч з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, пише британська газета The Guardian в п'ятницю.

