Інтерфакс-Україна
Події
22:51 12.09.2025

Жінка постраждала внаслідок атаки російського fpv-дрону автівки в Запорізькій області

1 хв читати

Одна жінка постраждала внаслідок атаки російського fpv-дрону автівки в Запорізькій області, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"38-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу селища Малокатеринівка Запорізького району", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, окупанти атакували fpv-дроном автівку, в якій їхала жінка. Автівка пошкоджена. Жінці надали всю необхідну медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25359

Теги: #дрон #постраждала #запорізька

