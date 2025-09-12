Жінка постраждала внаслідок атаки російського fpv-дрону автівки в Запорізькій області

Одна жінка постраждала внаслідок атаки російського fpv-дрону автівки в Запорізькій області, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"38-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу селища Малокатеринівка Запорізького району", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, окупанти атакували fpv-дроном автівку, в якій їхала жінка. Автівка пошкоджена. Жінці надали всю необхідну медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25359