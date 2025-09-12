Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні "чутливих питань національної пам'яті" з Польщею, наприкінці вересня очікується початок пошукових робіт в с.Юречкова Підкарпатського воєводства.

"Ми також відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті, нашого історичного минулого. Уже маємо декілька завершених кейсів ексгумації в Україні, в Пужниках та Збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо на початок робіт в с.Юречкова в Польщі", - сказав Сибіга на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Києві.

За совами українського міністра, вони домовилися із Сікорським і надалі "сприяти конструктивному діалогу з історичних питань".

"Заради нашого майбутнього, заради єдності та сили, захисту від спільного ворога, маємо знаходити порозуміння щодо минулого. І це в наших силах", - додав Сибіга.