18:45 12.09.2025

Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні "чутливих питань національної пам'яті" з Польщею, наприкінці вересня очікується початок пошукових робіт в с.Юречкова Підкарпатського воєводства.

"Ми також відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті, нашого історичного минулого. Уже маємо декілька завершених кейсів ексгумації в Україні, в Пужниках та Збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо на початок робіт в с.Юречкова в Польщі", - сказав Сибіга на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Києві.

За совами українського міністра, вони домовилися із Сікорським і надалі "сприяти конструктивному діалогу з історичних питань".

"Заради нашого майбутнього, заради єдності та сили, захисту від спільного ворога, маємо знаходити порозуміння щодо минулого. І це в наших силах", - додав Сибіга.

19:12 12.09.2025
Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

18:36 12.09.2025
Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

18:35 12.09.2025
Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

17:13 12.09.2025
Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

17:10 12.09.2025
Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

17:05 12.09.2025
Сибіга: незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії

17:05 12.09.2025
Сибіга: Данія - перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного ВВП

17:01 12.09.2025
Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

13:48 12.09.2025
Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

12:54 12.09.2025
Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

