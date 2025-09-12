Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Необхідно знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію для закінчення війни, це багато у чому залежить від сили Європи та США, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми повинні знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосовували свій вплив на Росію зараз для закінчення війни. Росія все одно вже не перестане бути постачальником сировини для Китаю та політично залежною від Китаю. Такий вони обрали собі шлях і надто багато пройшли по ньому. Але треба знайти відповідь, як мотивувати Китаю стати на шлях без війни", - сказав він під час виступу на 21-ій Щорічній зустрічі YES (Ялтинської Європейської Стратегії) "Як зупинити війну".

Президент також наголосив на необхідності зберігання ізоляції Росії. За його словами, на це працюють санкції, тарифи, конфісковані російські активи.

"Важливо, щоб і принциповість працювала в політичних питаннях, культурних питаннях, спортивних, усіх. Ставка Росії на гроші, на віру Путіна, що він купить все і всіх, не повинна спрацювати", - зауважив Зеленський.

Окрім того, глава держави підкреслив, що під час візиту спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в Київ немає масованих російських ударів, однак з представниками інших держав це не працює.

"Можливо, спрацювало би з представником Китаю, але, схоже, Китай не зацікавлений в тому, щоб зупинити, якщо не всю війну, то хоча б удари", - додав він.

Президент нагадав, що Китай закликав до припинення вогню та не розширення війни, однак Путін нічого не зробив.

"Це не заважає Китаю гостинно приймати Путіна та говорити з ним про найголовніше – довголіття. Можливо, у Путіна є певна повага до Індії… Але і заклики Індії до припинення війни з заявою, що наше століття – не час для війни, Росія теж проігнорувала. Це стосується всіх інших у світі", - зауважив Зеленський.