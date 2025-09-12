Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

Данія запускає системний інтеграційний проєкт для України - Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні Ларс офіційно запустить нову Ukraine Transition Program: це системний інтеграційний проєкт для України на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро. Три ключові напрямки – підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток демократичних інституцій", - сказав він на пресконференції із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві.

За словами Расмуссена, ця нова програма "фактично є найбільшою та найамбітнішою контрактною в історії датської допомоги розвитку".

"Бюджет становить 375 мільйонів євро. Концепція цієї програми є дуже чіткою: підвищити стійкість України та її здатність задовольняти нагальні базові потреби свого населення, підтримати перехід до екологічної економіки та поліпшити рамкові умови для розвитку приватного сектору, а також сприяти демократичним та інституційним реформам, необхідним для вступу до ЄС, що є одним із пріоритетів датського головування", - наголосив данський міністр.