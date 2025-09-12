Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

Польські військові не їхатимуть до України для проведення навчань з протидії безпілотникам, повідомляє Міністерство оборони Польщі.

"У зв'язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протипілотних систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі", - зазначається в повідомленні в соцмережі Х.