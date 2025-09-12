Інтерфакс-Україна
Події
17:01 12.09.2025

Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

1 хв читати
Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони
Фото: Unsplash

Польські військові не їхатимуть до України для проведення навчань з протидії безпілотникам, повідомляє Міністерство оборони Польщі.

"У зв'язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протипілотних систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі", - зазначається в повідомленні в соцмережі Х.

Теги: #польща #навчання #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:10 12.09.2025
Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

16:58 12.09.2025
Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

13:48 12.09.2025
Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

12:17 12.09.2025
Програма Interflex забезпечила підготовку понад 60 тис. українських військових у Британії

Програма Interflex забезпечила підготовку понад 60 тис. українських військових у Британії

12:14 12.09.2025
Радник президента Польщі: Маємо інформацію про 21 дрон з РФ

Радник президента Польщі: Маємо інформацію про 21 дрон з РФ

10:16 12.09.2025
Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

06:00 12.09.2025
Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

00:42 12.09.2025
Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі: Це могла бути помилка

Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі: Це могла бути помилка

23:02 11.09.2025
Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі

Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі

20:39 11.09.2025
"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

На Ставці буде обговорюватись забезпечення армії боєприпасами та захист критичної інфраструктури – Умєров

Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

Слідство у справі про вбивство активіста Ганула в Одесі завершено – Офіс генпрокурора

Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

Расмуссен: ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА