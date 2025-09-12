Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали, повідомив Трамп

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп підтвердив затримання вірогідного вбивцю відомого консервативного політика Чарлі Кірка.

"Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його спіймали", – заявив Трамп у п’ятницю вранці в ефірі Fox News. Він додав, що "по суті, його здав хтось, хто його знав".

Президент США пояснив, як слідчі знайшли підозрюваного: за допомогою члена Служби маршалів США та батька підозрюваного. "У нас є людина, яку, як ми вважаємо, шукаємо, але вони заїхали до штаб-квартири поліції, і вона зараз там", – сказав Трамп.

Як повідомлялося, у Кірка стріляли 10 вересня в Університеті долини Юта в американському місті Орем. Там він виступав в межах свого туру American Comeback Tour, під час якого він проводив політичні дебати в університетах по країні. Це був перший його виступ із 15 запланованих. У заході брали участь 300 людей.

За даними NBC News, звуки стрілянини пролунали на 20-й хвилині виступу. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували, а стан назвали критичним. Згодом стало відомо, що він помер від отриманих поранень. Спочатку місцева влада заявила, що затримала підозрюваного в нападі, але пізніше з'ясувалося, що стрільця поки що не затримано.

За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, який разом з ФБР веде розслідування, стрілець, ймовірно, зробив один постріл з даху сусідньої будівлі на території університетського кампусу в рамках "цілеспрямованої атаки".

На іншому відео, що поширюється в Інтернеті, видно фігуру в темному одязі на даху. Влада повідомила, що постріл пролунав приблизно з відстані 200 ярдів, ймовірно, з місця на даху будівлі Losee Center, яка знаходиться на протилежному боці площі від того місця, де виступав Кірк.