Інтерфакс-Україна
Події
16:00 12.09.2025

Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали, повідомив Трамп

2 хв читати
Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали, повідомив Трамп
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп підтвердив затримання вірогідного вбивцю відомого консервативного політика Чарлі Кірка.

"Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його спіймали", – заявив Трамп у п’ятницю вранці в ефірі Fox News. Він додав, що "по суті, його здав хтось, хто його знав".

Президент США пояснив, як слідчі знайшли підозрюваного: за допомогою члена Служби маршалів США та батька підозрюваного. "У нас є людина, яку, як ми вважаємо, шукаємо, але вони заїхали до штаб-квартири поліції, і вона зараз там", – сказав Трамп.

Як повідомлялося, у Кірка стріляли 10 вересня в Університеті долини Юта в американському місті Орем. Там він виступав в межах свого туру American Comeback Tour, під час якого він проводив політичні дебати в університетах по країні. Це був перший його виступ із 15 запланованих. У заході брали участь 300 людей.

За даними NBC News, звуки стрілянини пролунали на 20-й хвилині виступу. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували, а стан назвали критичним. Згодом стало відомо, що він помер від отриманих поранень. Спочатку місцева влада заявила, що затримала підозрюваного в нападі, але пізніше з'ясувалося, що стрільця поки що не затримано.

За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, який разом з ФБР веде розслідування, стрілець, ймовірно, зробив один постріл з даху сусідньої будівлі на території університетського кампусу в рамках "цілеспрямованої атаки".

На іншому відео, що поширюється в Інтернеті, видно фігуру в темному одязі на даху. Влада повідомила, що постріл пролунав приблизно з відстані 200 ярдів, ймовірно, з місця на даху будівлі Losee Center, яка знаходиться на протилежному боці площі від того місця, де виступав Кірк.

Теги: #вбивство #трамп #кірк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 12.09.2025
Трамп заявив, що не знає, чи готова наразі Росія до переговорів

Трамп заявив, що не знає, чи готова наразі Росія до переговорів

09:41 12.09.2025
Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

00:42 12.09.2025
Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі: Це могла бути помилка

Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі: Це могла бути помилка

08:43 11.09.2025
Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства Чарлі Кірка

Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства Чарлі Кірка

01:52 11.09.2025
Затримано підозрюваного в стрілянині, в якій загинув Чарлі Кірк – ФБР

Затримано підозрюваного в стрілянині, в якій загинув Чарлі Кірк – ФБР

19:40 10.09.2025
Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

14:36 10.09.2025
В Шаргороді вбили двох школярів, за підозрою затриманий їх колишній вчитель

В Шаргороді вбили двох школярів, за підозрою затриманий їх колишній вчитель

01:16 09.09.2025
Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

17:28 08.09.2025
Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

06:41 08.09.2025
Вбив власну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

Вбив власну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

Нова Зеландія також ввела санкції проти причетного до кібератак на Україну підрозділу РФ - Зеленський

РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

Окупанти просунулися в Дніпропетровській області, не захопивши жодне село повідомляє DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА