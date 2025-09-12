Негода знеструмила 49 населених пунктів в двох областях

Станом на ранок 12 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді грози та сильних поривів вітру повністю або частково були знеструмлені 49 населених пунктів у двох областях.

"Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця поточної доби", - повідомило НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

За інформацією системного оператора, прихід хмарної погоди також зумовив зростання споживання електроенергії в енергосистемі. Зокрема, 12 вересня, станом на 9:30, воно було на 5,4% більшим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер.

"Причина – хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи СЕС", - зазначили в НЕК.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України, станом на 12 вересня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Ведеться комплексна підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального сезону: здійснюються ремонтні роботи на об’єктах, формуються резерви обладнання та джерел живлення, посилюється захист критичних об’єктів.