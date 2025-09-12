Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

Російські окупанти атакували територію України у ніч на проти п'ятниці 40 ударними безпілотниками, зафіксовані влучання шести БпЛА у трьох локаціях, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Всього ж у ніч на 12 вересня (із 22.00 11 вересня) противник атакував повітряний простір України 40 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, понад 20 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО по збиттю БпЛА склала 82,5%

Як повідомлялось, у ніч на 11 вересня російські окупанти атакували територію України 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, ППО збито/подавлено 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Останню масовану повітряну атаку ворог здійснив в ніч на 10 вересня, коли армія РФ завдала комбінованого удару по території України в ніч проти середи із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Сили оборони знешкодили 413 повітряних цілей, з них 386 ворожих безпілотників та 27 ракет різних типів, попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях, декілька БпЛА увійшли в повітряний простір Польщі.