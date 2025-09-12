Інтерфакс-Україна
Події
09:40 12.09.2025

Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

2 хв читати
Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

Російські окупанти атакували територію України у ніч на проти п'ятниці 40 ударними безпілотниками, зафіксовані влучання шести БпЛА у трьох локаціях, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Всього ж у ніч на 12 вересня (із 22.00 11 вересня) противник атакував повітряний простір України 40 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, понад 20 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО по збиттю БпЛА склала 82,5%

Як повідомлялось, у ніч на 11 вересня російські окупанти атакували територію України 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, ППО збито/подавлено 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Останню масовану повітряну атаку ворог здійснив в ніч на 10 вересня, коли армія РФ завдала комбінованого удару по території України в ніч проти середи із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Сили оборони знешкодили 413 повітряних цілей, з них 386 ворожих безпілотників та 27 ракет різних типів, попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях, декілька БпЛА увійшли в повітряний простір Польщі. 

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 12.09.2025
Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

09:41 12.09.2025
Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

14:28 11.09.2025
Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

14:20 11.09.2025
Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

09:25 11.09.2025
Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

23:13 10.09.2025
Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

21:19 10.09.2025
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

21:06 10.09.2025
Польща отримала пропозиції конкретної підтримки ППО від союзників із НАТО

Польща отримала пропозиції конкретної підтримки ППО від союзників із НАТО

20:45 10.09.2025
Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

12:14 10.09.2025
Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

ВАЖЛИВЕ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

ОСТАННЄ

Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

Детектив НАБУ перевищив швидкість і вискочив на зустрічну смугу, що спричинило ДТП, - джерела

Україна готова завершити роботу над формулюваннями прав нацменшин, які вимагає Угорщина, – Качка

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 загиблих

Свириденко: Будемо створювати більше інструментів долучення молоді до держуправління

Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

Глава МЗС Польщі прибув в Україну

Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА