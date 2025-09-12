Генштаб зафіксував впродовж доби 195 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 195 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб