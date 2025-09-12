Інтерфакс-Україна
06:00 12.09.2025

Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

Польща опівночі з четверга на п'ятницю замкнула всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, повідомив портал TVN24.

"Це пов'язано з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025", - сказано в повідомленні TVN24.

"Схоже, що всі, хто мав у цьому питанні сумніви, сьогодні однозначно визнають, що це було рішення адекватне потребам. Знаю, що для декого воно дорого коштуватиме, але безпека передусім", - цитує TVN24 заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у четвер.

На кордон з Білоруссю вирушив голова Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кєрвінський. Як пояснили у міністерстві припинення транскордонного руху запроваджується в обох напрямках і стосується автотранспорту і вантажних потягів. Заборона руху діятиме до скасування цього рішення.

Джерело: https://tvn24.pl/polska/polska-zamknela-granice-z-bialorusia-st8645210

