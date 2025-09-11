Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Темпи просування російських окупантів на початку поточного тижня майже на порядок нижчі, ніж у минулі тижні, свідчить аналіз мап OSINT-проєкту DeepState.

Площа ворожого контролю з вечора неділі, 7 вересня, станом на 11 вересня збільшилась на 6,14 кв км в Луганській та на півночі Донецької області, і при цьому зменшилась на 0,41 кв км між містами Покровськ і Костянтинівка Донецької області. Разом збільшення за чотири дні лише на 5,73 кв км або 1,43 кв км в середньому щодоби.

"Сіра зона" невизначеного контрою зменшилась на 1,17 кв км між Покровськом і Костянтинівкою та на 4,6 кв км в Луганській та на півночі Донецької області. Разом зменшення за чотири дні на 5,77 кв км або 1,44 кв км в середньому щодоби.

При цьому за цей період площа звільненої території в районі с.Володимирівка Донецької області зросла на 6,06 кв км.

На інших ділянках фронту за ці чотири дні ніякі зміни не відзначаються.

Як повідомлялося, минулого та позаминулого тижня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що було у 1,5 раза менше, ніж у середині серпня. Таким чином, можна було відзначити стабілізацію темпів просування російських окупантів, але тепер, порівняно з темпами просування ворога у минулі періоди, воно майже зупинилось.

Натомість площа "сірої зони" позаминулого тижня скорочувалася в середньому на 0,45 кв. км на добу, а минулого збільшувалася щодоби в середньому на 14,78 кв. км, де противник проявляє найбільшу активність.

В четвер DeepState повідомив, що Сили оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового (Покровський р-н, Донецька обл.), натомість росіяни просунулись Серебрянському лісництві (Кремінський р-н, Луганська обл.) та поблизу сіл Полтавка (Краматорський р-н, Донецька обл.) та Панківка (Покровський р-н, Донецька обл. Наразі бої різного напрямку точаться в районі Добропілля Донецької області, втрати української території склали 5,7 кв. км.