Інтерфакс-Україна
Події
16:48 11.09.2025

Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

2 хв читати
Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

Міністр оборони України Денис Шмигаль у рамках міжнародної виставки озброєнь DSEI, що проходить у Лондоні з 9 до 12 вересня, провів низку зустрічей з представниками провідних оборонних компаній, зокрема, виробників систем протиповітряної оборони Gepard та NASAMS, ракет HIMARS, ATACMS та літаків F-16, а також ракет ASRAAM і Storm Shadow.

Як повідомив Шмигаль у телеграм-каналі у четвер, особливу увагу приділяли інноваційним рішенням у сфері протиповітряної оборони.

Мета зустрічей - домовленості щодо поставок, технічної підтримки та спільного виробництва озброєнь.

Міністр зазначив, що з виконавчим директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем обговорили реалізацію спільних домовленостей щодо поставок, технічної підтримки та спільного виробництва систем ППО Gepard. Сфокусувалися на роботі спільного підприємства, яке KNDS запускає у партнерстві з великим українським виробником.

Він також провів зустріч з представниками американської компанії Lockheed Martin – виробником ракет HIMARS, ATACMS та літаків F-16. Обговорили перспективи співпраці по основних видах озброєння, а також потенціал індустріальної співпраці з українськими компаніями.

"Зустрівся з нашими партнерами — делегацією компанії Thales. Обговорили основні напрямки роботи спільного підприємства, а також можливості розширення напрямків співпраці по спільних виробництвах", - додав Шмигаль.

Під час зустрічі з делегацією компанії MBDA Шмигаль оглянув найновішу продукцію компанії. "Обговорили шляхи забезпечення українських воїнів ракетами, зокрема ASRAAM та Storm Shadow, також мав можливість з колегами оцінити нові розробки компанії. Разом з представниками BAE Systems зосередилися на подальшому розвитку нашої співпраці з ремонту бронетехніки, зокрема танків ABRAMS та БМП CV-90", - повідомив міністр.

Під час зустрічі з делегацією компанії Kongsberg оглянули перспективи співпраці в постачанні нових систем ППО NASAMS та ракет до них. Міністр також обговорив з представниками компанії Northrop Grumman перспективи локалізації та спільного виробництва боєприпасів різних калібрів.

"Радий був бачити стенди українських виробників, деякі з них вже налагоджують партнерства з британськими компаніями та працюють спільно над створенням нових продуктів для українського війська. Дякую компаніям, які підтримують Україну", - написав міністр оборои.

Міжнародна виставка озброєнь DSEI (Defence and Security Equipment International) — це найбільша у світі виставка оборонної промисловості та технологій безпеки, яка проводиться кожні два роки у Лондоні.

Теги: #виставка #озброєння #лондон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 10.09.2025
Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5

Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5

20:04 02.09.2025
Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

15:05 29.08.2025
Фотопортрети військових спецпідрозділу "Артан" представлені на виставці в Києві

Фотопортрети військових спецпідрозділу "Артан" представлені на виставці в Києві

18:38 28.08.2025
Посол Корнійчук: українців та євреїв поєднує спільний досвід боротьби за виживання, гідність та свободу

Посол Корнійчук: українців та євреїв поєднує спільний досвід боротьби за виживання, гідність та свободу

14:21 28.08.2025
У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

13:21 26.08.2025
У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

13:40 25.08.2025
Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

05:12 25.08.2025
ЦПД спростував інформацію про призупинку постачання озброєння США для України

ЦПД спростував інформацію про призупинку постачання озброєння США для України

19:19 24.08.2025
Україна й Канада підписали План дій безпекової угоди та домовилися про спільне виробництво озброєння

Україна й Канада підписали План дій безпекової угоди та домовилися про спільне виробництво озброєння

12:16 24.08.2025
Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії

Шмигаль анонсував великий проєкт з виробництва українського озброєння на території Данії

ВАЖЛИВЕ

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

ОСТАННЄ

"Фокстрот" відкрив оновлений магазин у Миргороді

Свириденко закликала місцеву владу використовувати додаткову дотацію на захист критичної інфраструктури

Презентація першого українського роману, написаного поглядом, відбулася в Києві – "Проти вітру" Марини Бородіної

Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

Понад 7 тис. місць для розміщення евакуйованих осіб вже підготували в Україні

Суд усунув з посади детектива НАБУ через підозру в недостовірному декларуванні та обрав заставу майже в 3 млн грн

Чистий виїзд українців відповідає прогнозам НБУ попри дозвіл виїзду парубкам 18-22 років

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Президент Фінляндії: Найсильніша гарантія безпеки України - членство в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА