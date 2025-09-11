Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

Міністр оборони України Денис Шмигаль у рамках міжнародної виставки озброєнь DSEI, що проходить у Лондоні з 9 до 12 вересня, провів низку зустрічей з представниками провідних оборонних компаній, зокрема, виробників систем протиповітряної оборони Gepard та NASAMS, ракет HIMARS, ATACMS та літаків F-16, а також ракет ASRAAM і Storm Shadow.

Як повідомив Шмигаль у телеграм-каналі у четвер, особливу увагу приділяли інноваційним рішенням у сфері протиповітряної оборони.

Мета зустрічей - домовленості щодо поставок, технічної підтримки та спільного виробництва озброєнь.

Міністр зазначив, що з виконавчим директором KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем обговорили реалізацію спільних домовленостей щодо поставок, технічної підтримки та спільного виробництва систем ППО Gepard. Сфокусувалися на роботі спільного підприємства, яке KNDS запускає у партнерстві з великим українським виробником.

Він також провів зустріч з представниками американської компанії Lockheed Martin – виробником ракет HIMARS, ATACMS та літаків F-16. Обговорили перспективи співпраці по основних видах озброєння, а також потенціал індустріальної співпраці з українськими компаніями.

"Зустрівся з нашими партнерами — делегацією компанії Thales. Обговорили основні напрямки роботи спільного підприємства, а також можливості розширення напрямків співпраці по спільних виробництвах", - додав Шмигаль.

Під час зустрічі з делегацією компанії MBDA Шмигаль оглянув найновішу продукцію компанії. "Обговорили шляхи забезпечення українських воїнів ракетами, зокрема ASRAAM та Storm Shadow, також мав можливість з колегами оцінити нові розробки компанії. Разом з представниками BAE Systems зосередилися на подальшому розвитку нашої співпраці з ремонту бронетехніки, зокрема танків ABRAMS та БМП CV-90", - повідомив міністр.

Під час зустрічі з делегацією компанії Kongsberg оглянули перспективи співпраці в постачанні нових систем ППО NASAMS та ракет до них. Міністр також обговорив з представниками компанії Northrop Grumman перспективи локалізації та спільного виробництва боєприпасів різних калібрів.

"Радий був бачити стенди українських виробників, деякі з них вже налагоджують партнерства з британськими компаніями та працюють спільно над створенням нових продуктів для українського війська. Дякую компаніям, які підтримують Україну", - написав міністр оборои.

Міжнародна виставка озброєнь DSEI (Defence and Security Equipment International) — це найбільша у світі виставка оборонної промисловості та технологій безпеки, яка проводиться кожні два роки у Лондоні.