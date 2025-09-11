Швеція надає 20-й пакет військової допомоги України на понад 9 млрд крон

Швеція виділяє черговий 20-й пакет військової допомоги України на суму 9,2 млрд шведських крон (EUR841,1 млн), повідомили у Міноборони Швеції.

"Швеція зараз збільшує військову підтримку Україні, щоб чинити більший тиск на Росію. Більше систем Archer, дронів і боєприпасів змінять ситуацію на полі бою. Право Європи на мир і свободу необхідно захищати", — заявив міністр оборони королівства Пол Йонсон.

Повідомляється, що 20-й пакет військової підтримки був розроблений з метою максимального задоволення потреб, про які повідомила Україна.

У пакет увійшли, зокрема, артилерія та засоби дальньої дії – 18 артилерійських установок Archer з артилерійськими боєприпасами та безпілотними літальними апаратами дальньої дії, морське обладнання – системи берегового радіолокаційного спостереження, десантні катери, оснащені гранатометами, водолазні камери та кранові вантажівки.

Пакет також включає засоби ППО та боєприпаси, датчики та системи управління для раніше подарованої шведської зенітної системи Tridon, обладнання для операцій на авіабазах та датчики для відстеження безпілотників і робототехнічних систем. У рамках ППО та космосу шведські збройні сили також надають матеріальну допомогу, здійснюючи відповідні замінні закупівлі та транспортування.

У пакет включені ініціативи та послуги цивільної оборони через Шведське агентство оборонних досліджень та Шведський університет оборони.

Також у пресрелізі Міноборони повідомляється про пропозиція щодо збільшення військової підтримки Швеції у 2026–2027 рр. до загальної суми 40 млрд шведських крон (EUR3,7 млрд) на рік.

"У законопроєкті про бюджет на 2026 рік уряд пропонує продовжити посилення економічної бази для військової підтримки України, додавши ще 31,5 млрд шведських крон на 2026 рік і продовживши підтримку до 2027 року. Ця пропозиція означає, що загальний обсяг військової підтримки України становитиме 40 млрд шведських крон у 2026 і 2027 роках відповідно. Це дасть можлиість продовжити надійну військову підтримку України з боку Швеції", - йдеться у повідомленні.

За його даними, також передбачається збільшення цивільної підтримки України у 2026–2028 рр. щонайменше до 10 млрд шведських крон (EUR914 млн) на рік.