Інтерфакс-Україна
Події
13:56 11.09.2025

Охоронець освітнього закладу отримав поранення через обстріл у Херсоні

1 хв читати
Охоронець освітнього закладу отримав поранення через обстріл у Херсоні

Охоронець освітнього закладу отримав поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по центральній частині Херсону, повідомив у четвер голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Опівдні російські військові обстріляли з артилерії освітній заклад у центральній частині Херсона. Під ворожий удар потрапив 61-річний охоронець, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією ОВА, бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості, він отримує необхідну меддопомогу.

Судячи з відео, оприлюдненого ОВА, обстрілу зазнав заклад дошкільної освіти.

 

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:37 11.09.2025
Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру в Сумах

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру в Сумах

21:37 10.09.2025
Росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

Росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

13:47 09.09.2025
Внаслідок обстрілу Ярової отримала поранення начальниця відділення "Укрпошти"

Внаслідок обстрілу Ярової отримала поранення начальниця відділення "Укрпошти"

12:56 09.09.2025
Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

12:29 09.09.2025
Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

18:01 08.09.2025
Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

17:16 08.09.2025
Окупанти завдали два удари КАБами по Краматорську, постраждали щонайменше дві людини

Окупанти завдали два удари КАБами по Краматорську, постраждали щонайменше дві людини

13:01 08.09.2025
Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

21:18 07.09.2025
Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

20:58 07.09.2025
Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

ВАЖЛИВЕ

Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих" - Зеленський

Україна пропонує країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва дронів-перехоплювачів - Зеленський

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський анонсував проведення двох самітів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

ОСТАННЄ

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні родини ексголови Дарницької РДА на понад 7 млн грн

Кличко вважає інформацію про підготовку підозр депутатам Київради психологічним тиском і переслідуванням

Фаховий коледж УЧХ надає повну загальну середню освіту

Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих" - Зеленський

Україна пропонує країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва дронів-перехоплювачів - Зеленський

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський анонсував проведення двох самітів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Comfy відкрив два нових магазини в Києві та Одесі

На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА