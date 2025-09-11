Охоронець освітнього закладу отримав поранення через обстріл у Херсоні

Охоронець освітнього закладу отримав поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по центральній частині Херсону, повідомив у четвер голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Опівдні російські військові обстріляли з артилерії освітній заклад у центральній частині Херсона. Під ворожий удар потрапив 61-річний охоронець, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією ОВА, бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості, він отримує необхідну меддопомогу.

Судячи з відео, оприлюдненого ОВА, обстрілу зазнав заклад дошкільної освіти.