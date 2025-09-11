Інтерфакс-Україна
Замовити паперовий витяг про несудимість тепер можна онлайн

Паперовий витяг про несудимість тепер можна отримати онлайн через застосунок "Дія" чи в "Єдиному вікні для громадян" на сайті МВС і отримати у відділенні "Укрпошти", кур'єрською доставкою або в МВС, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ще вчора цю послугу потрібно було отримувати лише особисто (або через законного представника) - фізично в офісі МВС у Києві. Сьогодні достатньо кількох кліків - і витяг про наявність чи відсутність судимості, у тому числі й з апостилем, вже готується для вас", - написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

Він уточнив алгоритм отримання паперового витягу: потрібно авторизуватися у "Єдиному вікні для громадян" (https://services.mvs.gov.ua/) або у застосунку "Дія", заповнити електронну форму, обрати опцію "паперовий витяг" та визначити зручний спосіб отримання: у МВС, найближчому відділенні Укрпошти чи кур'єрською доставкою.

За словами Клименка, у "Єдиному вікні для громадян" на сайті МВС замовити витяг про несудимість можна як з проставленням апостилю, так і без.

"Термін виготовлення витягу - до 30 днів, якщо потрібен апостиль - це ще до 5 днів очікування. Увесь процес можна відстежувати онлайн", - додав глава МВС.

Він зазначив, що це одна з найпопулярніших послуг МВС. "Лише цього року українці вже замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких більше 33,5 тисяч - з апостилем", - уточнив Клименко.

