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12:51 17.05.2024

МВС: Довідка про несудимість не потрібна для оновлення даних у ТЦК

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МВС: Довідка про несудимість не потрібна для оновлення даних у ТЦК

Витяг про відсутність або наявність судимості не потрібен для оновлення військово-облікових даних, наголошують у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Увага! Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів", - ідеться в повідомленні МВС у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що через поширення неточної інформації в соціальних мережах сервіси МВС перевантажені запитами від громадян, відповідно, час опрацювання заявок збільшується. "Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок", - зазначено в повідомленні.

У міністерстві наголосили на важливості використання інформації лише з офіційних джерел.

Теги: #тцк #довідки #несудимість

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