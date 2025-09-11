Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті пообіцяв знайти причетних до вбивства політичного активіста Чарлі Кірка.

"Моя адміністрація знайде кожного з тих, хто сприяв цьому злочину та іншому політичному насильству, включаючи організації, які його фінансують та підтримують, а також тих, хто переслідує наших суддів, правоохоронців та всіх інших, хто наводить порядок у нашій країні", – сказав він.

Американський президент пов’язав смерть Кірка зі стріляниною в нього самого в Батлері (штат Пенсільванія) та іншими гучними випадками насильства, включаючи стрілянину в керівника UnitedHealthcare в Нью-Йорку в грудні та стрілянину в лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза в 2017 році, коли він виступав проти "політичного насильства з боку радикальних лівих".

"Така риторика безпосередньо відповідає за тероризм, який ми спостерігаємо сьогодні в нашій країні, і вона має припинитися негайно. Моя адміністрація знайде кожного з тих, хто сприяв цьому злочину", – сказав Трамп.

Трамп пообіцяв подальші дії, анонсувавши ширший план боротьби з політичним насильством. Він зазначив, що американці та ЗМІ повинні "зізнатися, що насильство та вбивства є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ви не згодні".

"Я сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Кірка в університетському містечку в Юті. Чарлі надихнув мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто знав його та любив, об’єднані в шоці та жаху", – додав він.

Як повідомлялося, в американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня вистрелили під час його виступу в кампусі університету Валлі у штаті Юта. Кірк госпіталізований у критичному стані. Згодом Трамп повідомив про його смерть.