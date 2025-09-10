Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Фото: https://www.spiegel.de/politik/

За підсумками засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" є результати щодо нових систем протиповітряної оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Очікую на детальну доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля щодо "Рамштайну". Був з ним сьогодні я на контакті. Є результати щодо нових систем ППО для України. Є готовність партнерів фінансувати програму PURL і надалі – для закупівлі американської зброї", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Також Україна домовляється з партнерами про додаткові кошти на виробництво української зброї, зокрема далекобійних дронів, щоб "Росія відчувала, що таке відповідь на війну". "Працюємо й над оснащенням наших бригад", - додав президент.