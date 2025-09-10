Кабмін дозволив отримувати права категорії СЕ без річного стажу водіння вантажівки категорії С

Кабінет міністрів унормував, що на період воєнного стану можна отримати права категорії СЕ без річного стажу водіння вантажівки категорії С.

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), в Україні є дефіцит водіїв категорії СЕ, через це простоює до 30% вантажних машин, що створює ризики для логістики, оборонного сектору та економіки.

Зазначається, що інші вимоги залишаються чинними - навчання, іспити, медична придатність.

Категорія СЕ надає право керувати вантажними автомобілями (масою понад 7,5 тонни) у зчепленні з причепом, повна маса якого перевищує 750 кг.