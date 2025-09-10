Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів окрему зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Лондоні, обговорив з ним нагальні оборонні потреби та скоординував подальші дії.

"Обговорили нагальні оборонні потреби. Відзначив ефективність системи з підтримки України PURL, до якої долучилися вже 11 країн. Партнери розуміють, що кремль не збирається зупинятись. Тому необхідно посилювати допомогу Україні та збільшувати тиск на агресора. Скоординували наші подальші дії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за підсумками зустрічі з Рютте у Лондоні.

Шмигаль наголосив на тому, що Україна цінує роль НАТО в налагодженні тісної координації між партнерами, зокрема у форматі "Рамштайн". "Виступ пана Рютте на зустрічі у форматі Рамштайн вкотре довів рішучість та непохитність НАТО в підтримці України. Вдячні за це. (…) Розраховуємо на подальший розвиток співпраці та нарощування наших оборонних спроможностей", - додав він.

Як повідомлялося, 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбулося гібридному форматі 9 вересня. У Лондоні були присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.