Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

П'ятеро мирних жителів постраждали внаслідок атаки дроном цивільного автомобіля в с.Благодатівка Кіндрашівської громади Куп'янского району Харківської області близько 8.00 в середу, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"5 людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу... Постраждалих із опіками доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.