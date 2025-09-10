Інтерфакс-Україна
Події
12:24 10.09.2025

Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

1 хв читати

П'ятеро мирних жителів постраждали внаслідок атаки дроном цивільного автомобіля в с.Благодатівка Кіндрашівської громади Куп'янского району Харківської області близько 8.00 в середу, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"5 людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу... Постраждалих із опіками доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

 

Теги: #купянськ #бпла_рф

