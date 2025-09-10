Інтерфакс-Україна
11:22 10.09.2025

Навроцький: Ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору

Президент Польщі Кароль Навроцький у середу після атаки російських безпілотників заявив, що під час екстреної зустрічі Бюро національної безпеки країни було обговорено можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору (ст. 4 передбачає взаємні консультації країн-членів НАТО, коли, на думку будь-якої з них, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін, що спонукає до початку офіційних консультацій – ІФ-У).

"Операція в польському повітряному просторі завершена. Я дізнався про всю ситуацію близько 3-ї години ночі. Я постійно перебуваю на зв'язку з Міністерством національної оборони, генералом Клішем та генералом Кукулою. Після проведення аналізу я вирішив відвідати Оперативний командний центр Збройних сил, де генерал Кліш надав мені вичерпну інформацію. Я також зустрівся там з прем'єр-міністром Дональдом Туском і вирішив організувати спеціальну зустріч у Бюро національної безпеки (BBN) о 6:30 ранку", - цитує Навроцького Канцелярія президента Польщі у повідомленні в соцмережі Х.

За словами президента Польщі, під час цієї зустрічі обговорювали можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору.

"Під час цієї зустрічі ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору. У цій дискусії також порушувалася питання про необхідність посилення протидронівної оборони Польщі. Я отримав доповідь від генерала Кукули, який сказав, що протягом 48 годин польська армія матиме повний аналіз того, що сталося", - заявив Навроцький.

Згодом він повідомив про рішення скликати Раду національної безпеки протягом 48 годин.

"Новина про те, що протягом 48 годин ми матимемо повну інформацію про те, що сталося в Польщі, спонукала мене прийняти рішення скликати Раду національної безпеки протягом 48 годин. Під час засідання ми повинні мати в своєму розпорядженні повну інформацію, щоб мати змогу належним чином відреагувати на ситуацію", - йдеться у повідомленні Канцелярії президента в соцмережі Х.

