ЄС разом з Україною проведе саміт за повернення українських дітей, викрадених РФ, - президентка ЄК

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала проведення саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених Росією.

"І саме тому я можу оголосити, що разом з Україною та іншими партнерами я проведу саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Кожна викрадена дитина має бути повернута", - сказала вона під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі у середу.

Урсула фон дер Ляєн у своїй промові розповіла історію про 11-річного хлопчика Сашу з Маріуполя, що був поранений, а пізніше розлучений з матір'ю у "фільтраційному таборі". Дитину відвезли до окупованого Донецька, де він зміг зателефонувати своїй бабусі Людмилі в Україну та попросив її знайти його. Вона перетнула Польщу, Литву, Латвію, Росію, аби забрати онука.

"Є ще десятки тисяч українських дітей, чия доля невідома, вони перебувають у пастці, під загрозою, змушені заперечувати свою особистість. Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати українських дітей", - закликала вона.