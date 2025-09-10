Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив солідарність з Польщею та назвав неприйнятним порушення її повітряного простору Росією.

"Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх. Ми повністю солідарні з Польщею після неприйнятного порушення Росією її повітряного простору", - написав він у соцмережі Х.

Кошта наголосив, що тривала агресія РФ проти України та безрозсудні вторгнення у повітряний простір держав-членів ЄС "становлять пряму загрозу безпеці всіх європейців та критично важливій інфраструктурі на всьому нашому континенті".

"Польща має рацію, вживаючи необхідних заходів для захисту свого суверенітету", - додав він.

Кошта зазначив, що Європа збільшує інвестиції у свою оборону, оскільки мир і безпеку в Європі не можна сприймати як належне.