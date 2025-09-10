Інтерфакс-Україна
Події
10:34 10.09.2025

Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

1 хв читати
Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Українська сторона має інформацію про вісім російських дронів, які в ніч на середу вторглися в повітряний простір Польщі, та готова поділитися нею з польською стороною, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів", - написав Зеленський в Телеграм в середу вранці.

Теги: #польща #україна #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 10.09.2025
Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

10:38 10.09.2025
Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

10:23 10.09.2025
Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

10:19 10.09.2025
Глава дипломатії ЄС про дрони на території Польщі: Є ознаки, що це було навмисне, а не випадкове порушення

Глава дипломатії ЄС про дрони на території Польщі: Є ознаки, що це було навмисне, а не випадкове порушення

10:14 10.09.2025
РФ намагається підняти градус війни, бо відчуває безкарність, – Єрмак

РФ намагається підняти градус війни, бо відчуває безкарність, – Єрмак

09:56 10.09.2025
Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

09:42 10.09.2025
У Польщі відновлено авіасполучення в аеропортах після нічної атаки дронів

У Польщі відновлено авіасполучення в аеропортах після нічної атаки дронів

09:37 10.09.2025
Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

09:24 10.09.2025
Президент Литви про російські дрони над Польщею: РФ навмисно створює дедалі більшу загрозу для Європи

Президент Литви про російські дрони над Польщею: РФ навмисно створює дедалі більшу загрозу для Європи

08:23 10.09.2025
Потрібне рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі - Сибіга

Потрібне рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

Вторгнення дронів РФ – акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці громадян – командування ЗС Польщі

ОСТАННЄ

Глава МЗС Польщі провів консультації із Сибігою після вторгнення російських дронів

Зеленський підписав закон "Про професійну освіту"

Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Окупанти завдали удару по швейному цеху у Волочиську, відомо про трьох постраждалих

Одна людина постраждала через атаку ворога на Вінниччині

Травми отримали троє жителів Хмельниччини через нічну ворожу атаку

Навроцький скликав засідання Бюро нацбезпеки з приводу нічного вторгненння дронів

Нічна атака РФ забрала життя одного жителя Житомирської області, ще один поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА