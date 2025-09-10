Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Українська сторона має інформацію про вісім російських дронів, які в ніч на середу вторглися в повітряний простір Польщі, та готова поділитися нею з польською стороною, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів", - написав Зеленський в Телеграм в середу вранці.