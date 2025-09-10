Інтерфакс-Україна
Події
10:09 10.09.2025

Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новому теракту у Львові: затримано хлопців 14 та 15 років, які на замовлення РФ намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що для вчинення злочину неповнолітні залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій (СВП), який заховали в горщику для квітів. "Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з рф", - йдеться в повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали виконавців, коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу.

"Фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків". Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту", - наголошують в українській спецслужбі.

Під час викриття у неповнолітніх вилучено споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили контррозвідники та слідчі СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

В СБУ нагадують, що на початку вересня цього року у Львові Служба безпеки затримала ще двох неповнолітніх агентів РФ, які хотіли підірвати авто українського воїна.

UKR.NET

