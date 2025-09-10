Навроцький скликав засідання Бюро нацбезпеки з приводу нічного вторгненння дронів

Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький скликав засідання Бюро національної безпеки (BBN), про що повідомив на X в середу вранці.

"З моменту появи порушень повітряного простору РП залишаюся в постійному контакті з віце-прем'єром, міністром національної оборони і найголовнішими командувачами в Збройних силах РП. Взяв участь в засіданні Оперативного командування Збройних Сил. В BBN проведу засідання, на яке прибуде голова уряду. Безпека нашої Вітчизни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці", - написав Навроцький на X.