Інтерфакс-Україна
Події
08:26 10.09.2025

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень
Фото: 152 ОЄБр

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 200 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 10.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

07:40 09.09.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

16:50 08.09.2025
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 77 боєзіткнень, з них майже половина – на покровському напрямку

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 77 боєзіткнень, з них майже половина – на покровському напрямку

08:07 08.09.2025
ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

08:03 08.09.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

11:34 07.09.2025
Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

09:22 07.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

07:16 07.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

07:34 06.09.2025
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

15:05 05.09.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та повідомив про атаку на низку інших об’єктів російського агресора

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та повідомив про атаку на низку інших об’єктів російського агресора

ВАЖЛИВЕ

Польща застосувала зброю проти об'єктів, які порушили її повітряний простір

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про посиленні заходи на тлі інформації про російські дрони над територією Польщі

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

ОСТАННЄ

Потрібне рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі - Сибіга

10 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Вторгнення дронів РФ – акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці громадян – командування ЗС Польщі

Польща застосувала зброю проти об'єктів, які порушили її повітряний простір

Конгресмен Джо Вілсон заявив про напад РФ на країну НАТО

Авіаційні ресурси повідомляють про закриття двох аеропортів і активність польських ВПС на сході Польщі

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про посиленні заходи на тлі інформації про російські дрони над територією Польщі

Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

Попри збитки завдані ударами РФ польський бізнес продовжує присутність в Україні – МЗС Польщі

Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА