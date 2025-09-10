Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Фото: 152 ОЄБр

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 200 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб